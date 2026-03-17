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    Springer Nature will nach Umsatz- und Ergebnisplus weiter wachsen

    Springer Nature will nach Umsatz- und Ergebnisplus weiter wachsen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat im abgelaufenen Jahr Umsatz und operatives Gewinn gesteigert. Der Erlös stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 1,93 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Dies liegt etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte - betrug der Zuwachs 6,2 Prozent. Dazu habe vor allem der Full-Open-Access-Bereich beigetragen, hieß es. In diesem Bereich werden Forschungsinhalte für Leser frei zugänglich publiziert. Das Geld für diese Veröffentlichungen erhält Springer Nature von den Forschenden selbst.

    Das bereinigte Betriebsergebnis legte im vergangenen Jahr um gut 6 Prozent auf 543,6 Millionen Euro zu. Hier hatten Branchenexperten ebenfalls in etwa so viel erwartet. Organisch stieg es um 9,2 Prozent. Der freie Barmittelzufluss verbesserte sich um 79 Millionen auf 298 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende in Höhe von 83 Cent je Aktie erhalten.

    Im laufenden Jahr will das Unternehmen weiter wachsen. Dabei sollen die Erlöse aus eigener Kraft um 5 bis 6 Prozent zulegen, die bereinigte operative Ergebnismarge soll sich dabei um 30 Basispunkte verbessern./mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

    Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,57 % und einem Kurs von 16,05 auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +5,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,19 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +49,16 %/+92,67 % bedeutet.




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