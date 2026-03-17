BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 88,90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione sieht das Aktientauschangebot an die Commerzbank-Aktionäre positiv, wie sie am Dienstag schrieb. Es sei ein Schritt hin zu einem besseren Dialog mit den Frankfurtern. Letztlich stiegen auch die Chancen auf einen Zusammenschluss irgendwann in der Zukunft./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 05:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 63,79EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88,90

Kursziel alt: 88,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 88,90 € , was eine Steigerung von +39,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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