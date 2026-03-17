BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 88,90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione sieht das Aktientauschangebot an die Commerzbank-Aktionäre positiv, wie sie am Dienstag schrieb. Es sei ein Schritt hin zu einem besseren Dialog mit den Frankfurtern. Letztlich stiegen auch die Chancen auf einen Zusammenschluss irgendwann in der Zukunft./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 05:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 05:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 63,79EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88,90
Kursziel alt: 88,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88,90
Kursziel alt: 88,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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