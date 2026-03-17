Sartorius gibt sich neue Mittelfristiziele ab 2027

Wesentliche Treiber der künftigen Entwicklung sieht das Unternehmen den jetzigen Angaben zufolge vor allem in Skaleneffekten und in einem steigenden Umsatzanteil der margenstarken Verbrauchsmaterialien, aber auch in Optimierungen des täglichen Geschäfts./tav/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 210,6 auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -4,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 7,95 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 304,00EUR was eine Bandbreite von +1,20 %/+43,09 % bedeutet.