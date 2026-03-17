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    Mayr-Melnhof Karton: Spannendes Konzernergebnis 2025 veröffentlicht

    Trotz Umsatzrückgang und höherer Steuerlast stärkt Mayr-Melnhof 2025 seine Ertragskraft, senkt die Schulden deutlich und setzt mit hohen Investitionen klar auf eine nachhaltige Zukunft.

    Mayr-Melnhof Karton: Spannendes Konzernergebnis 2025 veröffentlicht
    Foto: adobe.stock.com
    • Das bereinigte betriebliche Ergebnis von Mayr-Melnhof Karton stieg 2025 um 2,8 % auf 195,4 Mio. EUR, wobei das Ergebnis exkl. TANN um 15 % zulegte
    • Der Umsatz sank 2025 um 4,8 % auf 3.885,3 Mio. EUR, hauptsächlich durch den Verkauf der TANN Gruppe
    • Der Jahresüberschuss verringerte sich auf 77,0 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund eines höheren Steueraufwands
    • Die Nettoverschuldung wurde 2025 auf 913,7 Mio. EUR reduziert, was einer Reduktion um ca. 165 Mio. EUR entspricht
    • Das Unternehmen plant für 2026 Investitionen von rund 250 Mio. EUR, mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
    • Trotz herausfordernder Marktbedingungen bleibt Mayr-Melnhof optimistisch und strebt eine Ergebnissteigerung von über 250 Mio. EUR bis 2027 an, vor allem durch das Transformationsprogramm Fit-For-Future

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mayr-Melnhof Karton ist am 17.03.2026.

    Der Kurs von Mayr-Melnhof Karton lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 89,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,50 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 89,85EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.


    Mayr-Melnhof Karton

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    ISIN:AT0000938204WKN:890447





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