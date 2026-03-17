Entwicklung humanoider Roboter: Nvidia holt 3 Chipriesen an Bord

Infineon, NXP und STMicroelectronics kündigten Kooperationen mit Nvidia zur Entwicklung von Technologien für humanoide Roboter an, wie Marketscreener am Dienstag berichtet. Nvidia will dabei mit seinen Jetson Thor-Prozessoren zum Hauptlieferanten von Rechenleistung für diese Maschinen werden. Die europäischen Halbleiterhersteller wollen weitere wichtige Komponenten wie Sensoren, Bewegungssteuerungssysteme, Energiemanagementlösungen und Hochgeschwindigkeits-Kommunikationstechnologien für den Roboterbetrieb beisteuern.

Die Technologien ähneln Analysten zufolge denen der Automobilindustrie. In dem Sektor haben Infineon, NXP und STMicroelectronics bereits eine bedeutende Marktstellung inne. Humanoide Roboter haben großes Potenzial, ein Wachstumsmarkt zu werden. High-End-Modelle sollen schätzungsweise rund 200.000 US-Dollar kosten, erschwinglichere Versionen etwa 20.000 US-Dollar.