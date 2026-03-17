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    Der nächste Milliardenmarkt?

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    Entwicklung humanoider Roboter: Nvidia holt 3 Chipriesen an Bord

    Nvidia kooperiert mit Infineon, NXP und STMicroelectronics – und zielt auf einen Zukunftsmarkt, der für Chipkonzerne zum nächsten Treffer werden könnte.

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    Der nächste Milliardenmarkt? - Entwicklung humanoider Roboter: Nvidia holt 3 Chipriesen an Bord
    Foto: OpenAI

    Infineon, NXP und STMicroelectronics kündigten Kooperationen mit Nvidia zur Entwicklung von Technologien für humanoide Roboter an, wie Marketscreener am Dienstag berichtet. Nvidia will dabei mit seinen Jetson Thor-Prozessoren zum Hauptlieferanten von Rechenleistung für diese Maschinen werden. Die europäischen Halbleiterhersteller wollen weitere wichtige Komponenten wie Sensoren, Bewegungssteuerungssysteme, Energiemanagementlösungen und Hochgeschwindigkeits-Kommunikationstechnologien für den Roboterbetrieb beisteuern.

    Die Technologien ähneln Analysten zufolge denen der Automobilindustrie. In dem Sektor haben Infineon, NXP und STMicroelectronics bereits eine bedeutende Marktstellung inne. Humanoide Roboter haben großes Potenzial, ein Wachstumsmarkt zu werden. High-End-Modelle sollen schätzungsweise rund 200.000 US-Dollar kosten, erschwinglichere Versionen etwa 20.000 US-Dollar.

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    Nach Ansicht des Marktforschungsunternehmens TrendForce könnten in diesem Jahr erstmals über 50.000 humanoide Roboter verkauft werden. Die Komponentenkosten pro Roboter belaufen sich auf 500 US-Dollar pro Roboter, so Infineon. STMicroelectronics konzentriert sich insbesondere auf Sensoren, während NXP die Rolle schneller interner Kommunikationswege zur Koordination der verschiedenen Robotersysteme hervorhebt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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