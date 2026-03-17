    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJC Decaux AktievorwärtsNachrichten zu JC Decaux
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft JCDecaux auf 'Buy'

    BERENBERG stuft JCDecaux auf 'Buy'
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JCDecaux von 22 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbekonzern habe vor einigen Tagen starke Jahreszahlen vorgelegt und die Aktie nach der jüngsten Rally noch weiter Luft nach oben, schrieb Davide Amorim am Montagabend. Denn die weiteren Geschäftsaussichten blieben günstig, und die Bewertung liege immer noch gut 40 Prozent unter dem Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre. Amorim erhöhte seine Schätzungen für das organische Umsatzwachstum und die Gewinne./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 19,52EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Davide Amorim
    Analysiertes Unternehmen: JCDecaux
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 28
    Kursziel alt: 22
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft JCDecaux auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JCDecaux von 22 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbekonzern habe vor einigen Tagen starke Jahreszahlen vorgelegt und die Aktie nach der jüngsten Rally noch weiter Luft …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     