Neue Rallyestufe?!

Charttechnisch versucht die Aktie derzeit, aus einer Rechteckkonsolidierung nach oben auszubrechen. Entscheidend ist dabei das bisherige Rekordhoch vom 2. Februar bei 455,50 US-Dollar. Sollte es gelingen, diese Marke nachhaltig zu überwinden, könnte dies ein weiteres Kaufsignal auslösen.

Zu Wochenbeginn stehen Technologiewerte generell wieder stärker im Fokus der Märkte. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält der KI-Chiphersteller NVIDIA, der mit seiner Keynote für Impulse in der Branche sorgt. Die Erwartungen an die Aussagen des Unternehmens wirken bereits im Vorfeld auf die Kurse vieler Halbleiterfirmen. Auch bei Micron steigt die Spannung, denn das Unternehmen will am Mittwoch seine neuesten Quartalszahlen veröffentlichen.

In diesem Fall wären zunächst Kursziele bei 507,72 US-Dollar denkbar. Darüber hinaus könnte sich weiteres Potenzial bis in den Bereich von 563,79 US-Dollar eröffnen. Für Anleger könnten diese Marken als Orientierung für erste, vorsichtige Engagements auf der Käuferseite dienen.

Auf der Unterseite gilt hingegen ein Rückfall unter 414,50 US-Dollar auf Tagesbasis als Warnsignal. Dann könnte der Kurs noch einmal in Richtung der wichtigen Unterstützungszone um 363,50 US-Dollar zurückfallen und diese testen. Ein klareres Trendwendesignal würde jedoch erst entstehen, wenn auch diese Unterstützung unterschritten wird. In diesem Fall könnte sich mittelfristig weiteres Abwärtspotenzial bis zum 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 258,59 US-Dollar (steigend) ergeben.

Viele Experten halten ein solches Szenario derzeit allerdings für eher unwahrscheinlich. Halbleiterunternehmen gelten in der aktuellen Technologiephase als besonders wichtig, da ihre Chips eine zentrale Rolle bei Themen wie künstlicher Intelligenz und moderner Rechenleistung spielen. Deshalb werden Chipwerte von vielen Marktbeobachtern häufig als eine der Schlüsselindustrien der neuen Technologieära angesehen.

Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 456,00 US-Dollar

Kursziele : 507,72/563,79 US-Dollar

Renditechance via DU876Z : 130 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Micron Technology Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU876Z Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,17 - 7,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 364,286 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 364,286 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 446,87 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 563,79 US-Dollar Hebel: 5,37 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7JU3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,31 - 8,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 540,7598 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 540,7598 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 446,87 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,63 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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