Index werkelt an einer Erholung

Kurzfristig könnten freigegebene Ölreserven die Preise im Energiesektor weiter unter Druck setzen. Auf längere Sicht dürfte die Entwicklung jedoch stark davon abhängen, wie lange die Blockade der Straße von Hormus anhält. Denn strategische Ölreserven können zwar einmalig genutzt werden, müssen später aber auch wieder aufgefüllt werden.

In dieser Woche rücken erneut die großen Zentralbanken in den Mittelpunkt des Interesses. Trotz des globalen Ölpreisschocks erwarten viele Marktbeobachter, dass sich die Notenbanken angesichts der stark gestiegenen Energiepreise zunächst eher zurückhaltend zeigen. Eine Entscheidung der Europäischen Zentralbank wird für Donnerstag erwartet, während die US-Notenbank bereits am Mittwochabend ihren Zinsentscheid bekannt gibt. Aktuell geht die Mehrheit der Marktteilnehmer davon aus, dass die Fed ihren Leitzins unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belässt. Besonders aufmerksam verfolgen Investoren jedoch die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell sowie die neuen wirtschaftlichen Projektionen.

Für den deutschen Aktienmarkt könnte diese Situation zunächst positive Impulse liefern. Beim DAX ergibt sich kurzfristig ein mögliches Kursziel im Bereich von 24.000 bis 24.266 Punkten. Danach könnte der Index jedoch erneut unter Druck geraten. In diesem Fall wäre ein Rückgang unter das Tief der Vorwoche denkbar, was weiteres Korrekturpotenzial bis etwa 22.320 Punkte eröffnen würde. Daraus ergibt sich ein möglicher Handelsansatz mit einer Verkaufsorder im Bereich zwischen 24.000 und 24.266 Punkten.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.564 Punkten

VDAX zeigt erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 23 auf "Extreme Fear" Achtung!!!

Tagesanalyse:

RSI: um 38 - Sell MACD: -389 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 23.968 / 24.266 / 24.479 und 24.639 Punkte Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.254 / 23.000 und 22.607 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe noch intakt - Risiko einer weltweiten Rezession steigt täglich VDAX-New Angstlevel sprunghaft gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (13. März 2026): Bei 29,07% (steigend) (Vortag: 28,24%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Sell-Limit-Order bei 24.000 bzw. 24.266 Punkten anvisieren, Stopp bei 24.500 Punkten. Kursziele bei 23.000/22.764/22.607/22.320 Punkten 2. Stop-Sell-Order unter 23.000 Punkten platzieren, Stopp bei 23.300 Punkten. Kursziele bei 22.764/22.607/22.320 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7W5H Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,88 - 8,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.766,89 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.766,89 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.564,02 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,52 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU88EU Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,97 - 8,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.497,12 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.497,12 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.564,02 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 22.320 Punkte Hebel: 26,40 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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