Großer Move wahrscheinlich!

Die bereits am 10. März 2026 vorgestellte Long-Strategie auf Hensoldt ist bislang weitgehend aufgegangen. Zu Beginn dieser Woche gelang es der Aktie, die beiden wichtigen gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200 im Bereich von rund 80,00 Euro auf Tagesbasis zu überwinden. Damit rückt nun der entscheidende Abwärtstrend im Bereich von etwa 85,00 Euro in den Fokus. Sollte dieser Widerstand überwunden werden, könnte sich daraus ein stärkeres Kaufsignal ergeben.

Auch von Analystenseite gab es zuletzt neue Impulse. Das europäische Finanzdienstleistungsunternehmen Kepler Cheuvreux hat die Hensoldt-Aktie am Montag von „Reduce“ auf „Hold“ hochgestuft und das Kursziel auf 81 Euro angehoben. Als Gründe nennt das Institut unter anderem eine inzwischen wieder branchenübliche Bewertung, eine steigende Nachfrage nach Luftverteidigungssystemen sowie die Aussicht auf eine Wachstumsbeschleunigung im Jahr 2027.

In diesem Fall wären zunächst Kursziele bei 89,30 Euro denkbar, gefolgt vom Januarhoch bei 96,70 Euro. Diese Marken könnten als Orientierung für mögliche Engagements auf der Käuferseite dienen. Mittelfristig wäre sogar eine Rückkehr in den dreistelligen Kursbereich um 101,50 Euro vorstellbar.

Auf der Unterseite gilt der Bereich um 77,55 Euro aktuell als wichtige Unterstützung. Erst ein Rückfall darunter würde das Chartbild eintrüben und neue Schwächesignale erzeugen. Dann könnte sich Korrekturpotenzial bis etwa 71,70 Euro eröffnen – dem Bereich der bisherigen Märztiefs.

Angesichts der anhaltenden geopolitischen Konflikte und des steigenden Bedarfs an militärischem Material bleibt der Rüstungssektor aus Sicht vieler Marktteilnehmer jedoch weiterhin ein Bereich, der tendenziell eher auf der Long-Seite zu finden ist.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 85,00 Euro

Kursziele : 89,30/96,70 Euro

Renditechance via DU86G5 : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hensoldt AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU86G5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,83 - 0,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 73,6926 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 73,6926 Euro akt. Kurs Basiswert: 82,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 96,70 Euro Hebel: 8,37 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7GUA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,87 - 1,02 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 91,1034 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 91,1034 Euro akt. Kurs Basiswert: 82,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,08 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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