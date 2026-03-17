Goldpreis seitwärts bei 5.010,33 USD

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Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,04 % 1 Monat +0,54 % 3 Monate +15,78 % 1 Jahr +68,20 %

Gold konsolidiert nahezu unverändert bei 5.010,33befindet sich in einer abwartenden Phase.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 2.978,87USD. Heute steht er bei 5.010,33USD. Das Investment wäre auf 1.681,96USD gewachsen – eine Steigerung von +68,20 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Gold-Sentiment überwiegend bullisch, aber volatil. Charttechnische Stärke wird betont; Inflation- und Ölpreisdruck gelten als Treiber. Einige erwarten Hinweise bis 6000, warnen aber vor Timing-Unsicherheiten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird diskutiert, eine konkrete Prozentangabe fehlt. Fundamentale Treiber: Inflation, Zinspolitik und Öl; Volatilität bleibt hoch.