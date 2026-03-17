Silberpreis
Silberpreis stabil bei -0,05 %
Kaum Bewegung: Silber pendelt um 80,74 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,15 %
|1 Monat
|+9,11 %
|3 Monate
|+26,66 %
|1 Jahr
|+138,91 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 33,79568USD. Heute steht er bei 80,74USD. Das Investment wäre auf 23.890,9USD gewachsen – eine Steigerung von +138,91 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das aktuelle Silber-Sentiment gemischt: In den letzten 14 Tagen gab es starke Kursrückgänge von rund 125 auf unter 80 US$, 80 wird als zentrale Richtmarke diskutiert. Einige sehen 80 als neue Referenz, andere warnen vor weiterer Korrektur. Oversold-Signale werden genannt; Fundamentaldaten teils robust, teils umstritten. Kurzfristig volatil, längerfristig unklar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|397,65EUR
|-0,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|140,27EUR
|+0,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|284,64EUR
|-0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|419,42EUR
|+0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,61EUR
|+4,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|656,85EUR
|-0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|416,78EUR
|-1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|84,46EUR
|-0,16 %
|Long
|1
|0,00
|140,30EUR
|+0,21 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,632EUR
|-3,18 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.