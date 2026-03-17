Silberpreis stabil bei -0,05 %

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Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,15 % 1 Monat +9,11 % 3 Monate +26,66 % 1 Jahr +138,91 %

Kaum Bewegung am Silbermarkt: Das Edelmetall notiert unverändert bei 80,74. Händler warten auf neue Impulse.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 33,79568USD. Heute steht er bei 80,74USD. Das Investment wäre auf 23.890,9USD gewachsen – eine Steigerung von +138,91 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das aktuelle Silber-Sentiment gemischt: In den letzten 14 Tagen gab es starke Kursrückgänge von rund 125 auf unter 80 US$, 80 wird als zentrale Richtmarke diskutiert. Einige sehen 80 als neue Referenz, andere warnen vor weiterer Korrektur. Oversold-Signale werden genannt; Fundamentaldaten teils robust, teils umstritten. Kurzfristig volatil, längerfristig unklar.