Springer Nature setzen zur Erholung an - Ausblick kommt gut an

Mit dem avisierten Umsatzwachstum würde man letztlich über dem Konsens landen, rechnete ein Börsianer vor. Auch ein Margenanstieg sei bisher nicht erwartet worden.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem überraschend guten Ausblick für 2026 haben sich die Aktien von Springer Nature am Dienstag vorbörslich deutlich erholt. Die Papiere des Wissenschaftsverlags kletterten auf der Handelsplattform Tradegate mit 16,20 Euro um 7,5 Prozent über ihren Vortagesschluss auf Xetra.

Die Springer-Nature-Aktien waren zuletzt im Sog von KI-Verdrängungssorgen kräftig nach unten gezogen worden. Ende September 2025 hatten sie noch ein Zwischenhoch von 24,65 Euro erreicht, bevor es bis zum Freitag auf ein Rekordtief von 14,70 Euro nach unten ging. Alleine im laufenden Jahr liegen sie mit 21 Prozent im Minus./ag/stk

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,73 % und einem Kurs von 17,00 auf Tradegate (17. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +12,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,14 %. Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +48,70 %/+92,07 % bedeutet.



