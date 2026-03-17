In Nevada laufen die Bohrprogramme auf Hochtouren

Wo nicht gebohrt wird, werden Bohrungen vorbereitet: Nevadas Goldexplorationsbranche arbeitet am Anschlag, Fortschrittsberichte zu aussichtsreichen Projekten werden im Wochentakt veröffentlicht.

Der Goldexplorer Lodestar Metals (ISIN: CA54020J2002, WKN: A41MZL) hat für sein Gold-Run Projekt im US-Bundesstaat Nevada grünes Licht vom Bureau of Land Management (BLM) erhalten: Das geplante Bohrprogramm wurde genehmigt. Abgesehen von einigen Formalien steht der nächste große Schritt bei der Exploration des Projekts damit bevor: Bereits engagierte Dienstleister rechnen mit dem Beginn der Mobilisierung noch Ende März.

Lodestar erhält BLM-Genehmigung für Bohrungen bei Gold Run

CEO Lowell Kamin erläutert, warum Bohrungen nun unerlässlich sind: „Neue geophysikalische Daten definieren mehrere große, sich über die gesamte Streichrichtung erstreckende Anomalien, die bisher weitgehend unerforscht sind. Die Übereinstimmung starker Aufladbarkeitstrends mit bekannten Gold- und Silbermineralisierungen stärkt unser Vertrauen in dieses Programm erheblich. Wir sind überzeugt, dass diese Bohrkampagne das Potenzial hat, die Mineralisierung nachzuweisen und ihr Ausdehnungsgebiet deutlich zu erweitern.“

Lodestar ist einer von vielen Explorern im boomenden Bergbaubundesstaat Nevada, der Projekte im aktuellen Marktumfeld mit Wucht vorantreibt.

Nevada King Gold präsentierte am 3. Februar Bohrergebnisse aus dem Zielgebiet Silver Park East auf dem Atlanta-Goldprojekt im Osten des Bundesstaates. Zu den Ergebnissen gehörten 0,93 g Goldäquivalent pro Tonne über 14,6 Meter, beginnend in 7,3 Metern Tiefe und mit in Mineralisierung endender Bohrung.

P2Gold informierte am 4. Februar über Bohrungen in der Sullivan-Zone auf dem Gabs-Projekt im Walker-Lane Trend. Unter den Highlights: Bohrung GBR-069 durchteufte 0,55 Gramm Gold pro Tonne und 0,34 % Kupfer auf 60,96 Metern, beginnend bei 28,96 Metern Bohrlochtiefe, einschließlich 12,19 Metern mit einem Gehalt von 1,25 Gramm Gold pro Tonne und 0,46 % Kupfer ab 35,05 Metern Bohrlochtiefe.

Nevadas Goldexplorer legen laufend Ergebnisse vor

Ridgeline Minerals berichtete am 5. Februar über die Auswertung eines bis knapp 1.250 Meter Tiefe gebohrten Lochs, das 115 Meter mit 0,20–1,5 Gramm Gold pro Tonne durchschnitt.