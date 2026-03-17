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    Bitmine Immersion Technologies (BMNR)

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    ETH-Bestände erreichen 4,596 Millionen Token - Krypto- und Zahlungsmittelbestände im Wert von 11,5 Milliarden USD

    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) - ETH-Bestände erreichen 4,596 Millionen Token - Krypto- und Zahlungsmittelbestände im Wert von 11,5 Milliarden USD
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Bitmine besitzt 3.040.515 gestakte ETH, ein Gesamtwert von 6,6 Milliarden USD bei einem Kurs von 2.185 USD je ETH; MAVAN-Staking-Lösung soll planmäßig im ersten Quartal 2026 eingeführt werden

    Bitmine hält nun 3,81 % des ETH-Token-Angebots und hat damit in nur acht Monaten bereits über 76 % seines Ziels „Alchemie der 5 %" erreicht

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    Bitmine erhöht seine Investition in Eightco (Ticker: $ORBS) um 80 Millionen USD, um den Kauf von OpenAI-Aktien durch ORBS im Wert von 50 Millionen USD zu unterstützen

    ORBS ist nun die einzige börsennotierte Aktie der Welt, die Anlegern ein direktes Engagement in OpenAI ermöglicht

    Bitmine hat 5.000 ETH von der Ethereum Foundation (EF) erworben, um EF die Finanzierung ihres Kerngeschäfts zu ermöglichen

    Bitmine-Kryptowährungen, Zahlungsmittel und „Moonshots" summieren sich auf insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar, darunter 4,596 Millionen ETH-Token, 1,2 Milliarden USD an Zahlungsmitteln und weitere Krypto-Bestände

    Bitmine führt die Krypto-Treasury-Branche sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit der Steigerung des Krypto-NAV pro Aktie als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

    Bitmine ist die 105. meistgehandelte Aktie in den USA, mit einem Umsatz von 1,0 Milliarden USD pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

    Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu fördern, 5 % der ETH zu erwerben

    LAS VEGAS, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder „Unternehmen"), ein Unternehmen des Bitcoin- und Ethereum-Netzwerks mit Fokus auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert der Bestände an Bitmine-Kryptowährungen, Zahlungsmitteln und „Moonshots" auf 11,5 Milliarden USD beläuft.

    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Announces ETH Holdings Reach 4.596 Million Tokens, and Total Crypto and Total Cash Holdings of $11.5 Billion

    Zum 15. März 2026 um 19.00 Uhr ET setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 4.595.562 ETH zu einem Kurs von 2.185 USD pro ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 200 Millionen USD an Beast Industries sowie einer Beteiligung in Höhe von 83 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") und Zahlungsmittel in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden USD. Die ETH-Bestände von Bitmine entsprechen 3,81 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH).

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