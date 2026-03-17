Bitmine BMNR: ETH-Bestände auf 4,6 Mio. Token, Krypto im Wert von 11,5 Mrd. USD
Bitmine baut seine Krypto‑Power massiv aus: Milliardenvermögen, riesige ETH‑Bestände, wachsende Staking‑Erträge und strategische Beteiligungen prägen die nächste Wachstumsphase.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Gesamtwert der Krypto‑, Zahlungsmittel‑ und „Moonshot“-Bestände: 11,5 Milliarden USD (darunter 4.595.562 ETH, 196 BTC, 200 Mio. USD Beteiligung an Beast Industries, 83 Mio. USD an Eightco/ORBS und 1,2 Milliarden USD Zahlungsmittel)
- ETH‑Bestände: 4.595.562 ETH (~3,81 % des Gesamtangebots von 120,7 Mio. ETH); Bitmine hat damit rund 76 % seines Ziels „Alchemie der 5 %“ erreicht
- Gestakte ETH: 3.040.515 ETH (Wert 6,6 Milliarden USD); aktuelle 7‑Tage‑BMNR‑Rendite annualisiert 2,81 % — jährliche Staking‑Erlöse derzeit ca. 180 Mio. USD, bei voller Skalierung geschätzt 272 Mio. USD
- Erwerb von 5.000 ETH von der Ethereum Foundation, um deren Kerngeschäftsfinanzierung zu unterstützen
- Erhöhung der Investition in Eightco (ORBS) um 80 Mio. USD; ORBS hat u. a. 50 Mio. USD in OpenAI investiert — damit bietet ORBS laut Bitmine das einzige börsennotierte direkte Engagement in OpenAI
- Produkte/Marktstellung: Einführung der MAVAN‑Staking‑Lösung (Made‑in‑America Validator Network) Anfang 2026 geplant; Bitmine gilt als weltweit größte ETH‑Treasury, gehört zu den meistgehandelten US‑Aktien (Rang 105, ca. 1,0 Mrd. USD avg. Tagesvolumen) und wird von namhaften institutionellen Investoren unterstützt (z. B. ARK/Cathie Wood, Founders Fund, Pantera, Kraken, Galaxy).
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