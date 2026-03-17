    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitmine BMNR: ETH-Bestände auf 4,6 Mio. Token, Krypto im Wert von 11,5 Mrd. USD

    Bitmine baut seine Krypto‑Power massiv aus: Milliardenvermögen, riesige ETH‑Bestände, wachsende Staking‑Erträge und strategische Beteiligungen prägen die nächste Wachstumsphase.

    Bitmine BMNR: ETH-Bestände auf 4,6 Mio. Token, Krypto im Wert von 11,5 Mrd. USD
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Gesamtwert der Krypto‑, Zahlungsmittel‑ und „Moonshot“-Bestände: 11,5 Milliarden USD (darunter 4.595.562 ETH, 196 BTC, 200 Mio. USD Beteiligung an Beast Industries, 83 Mio. USD an Eightco/ORBS und 1,2 Milliarden USD Zahlungsmittel)
    • ETH‑Bestände: 4.595.562 ETH (~3,81 % des Gesamtangebots von 120,7 Mio. ETH); Bitmine hat damit rund 76 % seines Ziels „Alchemie der 5 %“ erreicht
    • Gestakte ETH: 3.040.515 ETH (Wert 6,6 Milliarden USD); aktuelle 7‑Tage‑BMNR‑Rendite annualisiert 2,81 % — jährliche Staking‑Erlöse derzeit ca. 180 Mio. USD, bei voller Skalierung geschätzt 272 Mio. USD
    • Erwerb von 5.000 ETH von der Ethereum Foundation, um deren Kerngeschäftsfinanzierung zu unterstützen
    • Erhöhung der Investition in Eightco (ORBS) um 80 Mio. USD; ORBS hat u. a. 50 Mio. USD in OpenAI investiert — damit bietet ORBS laut Bitmine das einzige börsennotierte direkte Engagement in OpenAI
    • Produkte/Marktstellung: Einführung der MAVAN‑Staking‑Lösung (Made‑in‑America Validator Network) Anfang 2026 geplant; Bitmine gilt als weltweit größte ETH‑Treasury, gehört zu den meistgehandelten US‑Aktien (Rang 105, ca. 1,0 Mrd. USD avg. Tagesvolumen) und wird von namhaften institutionellen Investoren unterstützt (z. B. ARK/Cathie Wood, Founders Fund, Pantera, Kraken, Galaxy).






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Bitmine BMNR: ETH-Bestände auf 4,6 Mio. Token, Krypto im Wert von 11,5 Mrd. USD Bitmine baut seine Krypto‑Power massiv aus: Milliardenvermögen, riesige ETH‑Bestände, wachsende Staking‑Erträge und strategische Beteiligungen prägen die nächste Wachstumsphase.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     