Ölpreise legen wieder zu - Förderung auf wichtigen Ölfeldern beeinträchtigt

Zuletzt haben Angriffe des Irans die Ölwirtschaft in der Region am Persischen Golf weiter beeinträchtigt. In den Vereinigten Arabischen Emirate wurde die Förderung im Shah-Ölfeld eingestellt. Auch ein irakisches Ölfeld sowie ein wichtiger Hafen der Emirate wurden von iranischen Drohnen und Raketen angegriffen.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Am Dienstag sind die Ölpreise nach einem Rückgang zu Beginn der Woche wieder gestiegen. Am Morgen wurde für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Mai 103,81 US-Dollar bezahlt und damit etwa dreieinhalb Prozent mehr als am Vortag. Das Hoch lag vor gut einer Woche bei knapp 120 Dollar. Am Montag war der Preis für Rohöl aus der Nordsee zeitweise bis auf 100 Dollar gesunken.

Die Lage auf dem Ölmarkt bleibt wegen der Furcht vor Lieferengpässen angespannt, nachdem der Krieg im Nahen Osten in seine dritte Woche geht. Die starken Einschränkungen des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus am Persischen Golf beginnen sich vor allem auf Verbraucher in Asien auszuwirken, die auf die Öllieferungen aus der Golfregion besonders angewiesen sind.

Dennoch zeigt sich am Ölmarkt nach Einschätzung des Analysten Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners weiter die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Iran-Kriegs. Er verweist darauf, dass die Preise für kurzfristig lieferbares Öl deutlich höher sind als Preise mit längeren Lieferzeiten. Während die Preise mit Lieferung im Mai bei 100 Dollar und darüber liegen, kostet Rohöl auf dem Weltmarkt mit Lieferungen im September weniger als 90 Dollar.

Zuletzt hat auch die Internationale Energieagentur (IEA) nach dem Start der Freigabe strategischer Ölreserven auf eine schnelle Beruhigung der Märkte gesetzt. "Angesichts dieser beispiellosen Maßnahme hoffe ich sehr, dass sich die Lage rasch klärt, damit sich die Märkte wieder erholen können", sagte IEA-Chef Fatih Birol. "Dieses rasche Eingreifen der IEA wirkte beruhigend auf die Märkte."/jkr/stk



