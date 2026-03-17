Prospect Markets gibt freiwillige Lock-up-Vereinbarungen für 93,6 % der im Rahmen der Finanzierung und Übernahme im November 2025 ausgegebenen Aktien bekannt

Calgary, Alberta--(17. März 2026) / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT, OTCID: MKTSF, FWE: DEP) („Prospect Markets“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass bestimmte Aktionäre, darunter Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Aktionäre, die im Zusammenhang mit der Unternehmensübernahme im November 2025 sowie mit damit zusammenhängenden Privatplatzierungs-Transaktionen Aktien erhalten haben, mit dem Unternehmen freiwillige Lock-up-Vereinbarungen (die „Lock-up-Vereinbarungen“) abgeschlossen haben.

„Wir schätzen die Unterstützung unserer Hauptaktionäre und des Managements bei der Ausrichtung unserer Ziele und der Umsetzung unserer Strategie in der aufstrebenden Branche der Prognosemärkte“, sagte Johnny Chen, Chief Executive Officer von Prospect Markets. „Diese Vereinbarung deckt 94 % der im Rahmen der Übernahme und Finanzierung im November ausgegebenen Aktien bzw. etwa 69 % unserer derzeit im Umlauf befindlichen Aktien.“

Die Lock-up-Vereinbarungen gelten für insgesamt 39.558.672 Stammaktien (die „betreffenden Wertpapiere“). Dies entspricht 86,0 % der Stammaktien, die im Zusammenhang mit der Unternehmensübernahme im November 2025 sowie den damit verbundenen Tranchen der Privatplatzierung ausgegeben wurden, bzw. 63,4 % der zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens.

Darüber hinaus wird erwartet, dass 3.500.000 weitere Stammaktien spätestens am 24. März 2026 denselben Lock-up-Vereinbarungen unterliegen werden. Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Tranche erhöht sich die Gesamtzahl der von dem freiwilligen Lock-up betreffenden Wertpapiere auf 43.058.672 Stammaktien, was 93,6 % der betreffenden Wertpapiere und 69,0 % der zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Die betreffenden Wertpapiere wurden ursprünglich in den folgenden Zusammenhängen ausgegeben:

(i) die am 18. November 2025 abgeschlossene Unternehmensübernahme und/oder

(ii) die nicht über Makler abgewickelte, am 18. November 2025 und 21. November 2025 abgeschlossene Privatplatzierung.

Die für diese Wertpapiere gesetzlich vorgeschriebenen Haltefristen enden voraussichtlich am 19. März 2026 bzw. am 23. März 2026.