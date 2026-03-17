    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStructure Therapeutics Incorporation AktievorwärtsNachrichten zu Structure Therapeutics Incorporation

    Angriff auf Wegovy

    2797 Aufrufe 2797 1 Kommentar 1 Kommentar

    16 % Gewichtsverlust mit einer Pille schockt Novo-Nordisk-Anleger

    Eine Studie hat einen starken Gewichtsverlust mit einer experimentellen Tablette gezeigt. Analysten sehen Potenzial für einen neuen Rivalen im boomenden Abnehmmarkt. Die Aktie steigt.

    Für Sie zusammengefasst
    Angriff auf Wegovy - 16 % Gewichtsverlust mit einer Pille schockt Novo-Nordisk-Anleger
    Foto: DALL*E

    Der Wettlauf um neue Abnehmmedikamente nimmt weiter Fahrt auf. Das Biotech-Unternehmen Structure Therapeutics hat neue Studiendaten zu seiner experimentellen Tablette Aleniglipron vorgestellt, die möglicherweise stärker wirken könnte als bereits verfügbare orale GLP-1-Medikamente. In einer Phase-2-Studie verloren Patienten nach rund elf Monaten Behandlung rund 16 Prozent ihres Körpergewichts – ein Ergebnis, das sowohl bei 180 als auch bei 240 Milligramm erreicht wurde. Das entspricht laut Unternehmen bis zu rund 39 Pfund Gewichtsverlust gegenüber einer Placebo-Gruppe.

    Die Ergebnisse positionieren die Tablette im Wettbewerb mit bereits entwickelten Medikamenten anderer Pharmakonzerne. Die orale Version von Wegovy erreichte in Studien nach 16 Monaten etwa 13,6 Prozent Gewichtsverlust. Das ebenfalls oral entwickelte Medikament Orforglipron von Eli Lilly kam in Studien auf rund 11,2 Prozent. Analyst Evan David Seigerman von BMO Capital Markets erklärte, "selbst bei einer Dosis von 180 mg scheint die Wirksamkeit von [Aleniglipron] äußerst wettbewerbsfähig und besser zu sein als die von Orforglipron und der Wegovy-Tablette".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Short
    1.046,71€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    923,91€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verträglichkeit. Bei vielen Abnehmmedikamenten brechen Patienten die Behandlung wegen Nebenwirkungen ab. In den Studien zu Aleniglipron lag diese Quote laut Structure Therapeutics jedoch nur zwischen 2 und 3,4 Prozent. Zum Vergleich: In Studien mit Orforglipron lag die Abbruchrate bei bis zu 10,3 Prozent, bei der Wegovy-Tablette sogar bei bis zu 16,9 Prozent.

    Auch andere Analysten sehen in den Daten großes Potenzial. Yasmeen Rahimi von Piper Sandler erklärte, die Ergebnisse könnten "die höchste Wirksamkeit darstellen, die je mit einem oralen Präparat erzielt wurde", und damit sogar mit einigen injizierbaren Abnehmmedikamenten konkurrieren. In der Studie zeigte sich zudem kein Plateau beim Gewichtsverlust, was darauf hindeutet, dass Patienten auch bei längerer Behandlung weiter Gewicht verlieren könnten.

    Der Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit wächst derzeit rasant und wird bislang von Spritzen dominiert, etwa durch Wegovy oder Zepbound. Viele Unternehmen arbeiten jedoch an Tabletten, weil sie einfacher einzunehmen sind und Patienten eher bereit sein könnten, eine tägliche Pille zu schlucken als regelmäßige Injektionen zu erhalten.

    Structure Therapeutics plant nun, noch in diesem Jahr eine größere Phase-3-Studie zu starten, um die Ergebnisse zu bestätigen. Die neuen Daten könnten das Interesse potenzieller Partner oder Käufer erhöhen. Unternehmenschef Raymond Stevens erklärte, man stehe weiterhin im Austausch mit möglichen Partnern.

    Die Aktie von Structure Therapeutics reagierte positiv auf die Studiendaten und legte zeitweise deutlich zu, obwohl das Papier seit Jahresbeginn insgesamt unter Druck steht.

    Tipp aus der RedaktionMit dieser Aktien das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

     

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Angriff auf Wegovy 16 % Gewichtsverlust mit einer Pille schockt Novo-Nordisk-Anleger Eine Studie hat einen starken Gewichtsverlust mit einer experimentellen Tablette gezeigt. Analysten sehen Potenzial für einen neuen Rivalen im boomenden Abnehmmarkt. Die Aktie steigt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     