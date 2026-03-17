16 % Gewichtsverlust mit einer Pille schockt Novo-Nordisk-Anleger

Die Ergebnisse positionieren die Tablette im Wettbewerb mit bereits entwickelten Medikamenten anderer Pharmakonzerne. Die orale Version von Wegovy erreichte in Studien nach 16 Monaten etwa 13,6 Prozent Gewichtsverlust. Das ebenfalls oral entwickelte Medikament Orforglipron von Eli Lilly kam in Studien auf rund 11,2 Prozent. Analyst Evan David Seigerman von BMO Capital Markets erklärte, "selbst bei einer Dosis von 180 mg scheint die Wirksamkeit von [Aleniglipron] äußerst wettbewerbsfähig und besser zu sein als die von Orforglipron und der Wegovy-Tablette".

Der Wettlauf um neue Abnehmmedikamente nimmt weiter Fahrt auf. Das Biotech-Unternehmen Structure Therapeutics hat neue Studiendaten zu seiner experimentellen Tablette Aleniglipron vorgestellt, die möglicherweise stärker wirken könnte als bereits verfügbare orale GLP-1-Medikamente. In einer Phase-2-Studie verloren Patienten nach rund elf Monaten Behandlung rund 16 Prozent ihres Körpergewichts – ein Ergebnis, das sowohl bei 180 als auch bei 240 Milligramm erreicht wurde. Das entspricht laut Unternehmen bis zu rund 39 Pfund Gewichtsverlust gegenüber einer Placebo-Gruppe.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verträglichkeit. Bei vielen Abnehmmedikamenten brechen Patienten die Behandlung wegen Nebenwirkungen ab. In den Studien zu Aleniglipron lag diese Quote laut Structure Therapeutics jedoch nur zwischen 2 und 3,4 Prozent. Zum Vergleich: In Studien mit Orforglipron lag die Abbruchrate bei bis zu 10,3 Prozent, bei der Wegovy-Tablette sogar bei bis zu 16,9 Prozent.

Auch andere Analysten sehen in den Daten großes Potenzial. Yasmeen Rahimi von Piper Sandler erklärte, die Ergebnisse könnten "die höchste Wirksamkeit darstellen, die je mit einem oralen Präparat erzielt wurde", und damit sogar mit einigen injizierbaren Abnehmmedikamenten konkurrieren. In der Studie zeigte sich zudem kein Plateau beim Gewichtsverlust, was darauf hindeutet, dass Patienten auch bei längerer Behandlung weiter Gewicht verlieren könnten.

Der Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit wächst derzeit rasant und wird bislang von Spritzen dominiert, etwa durch Wegovy oder Zepbound. Viele Unternehmen arbeiten jedoch an Tabletten, weil sie einfacher einzunehmen sind und Patienten eher bereit sein könnten, eine tägliche Pille zu schlucken als regelmäßige Injektionen zu erhalten.

Structure Therapeutics plant nun, noch in diesem Jahr eine größere Phase-3-Studie zu starten, um die Ergebnisse zu bestätigen. Die neuen Daten könnten das Interesse potenzieller Partner oder Käufer erhöhen. Unternehmenschef Raymond Stevens erklärte, man stehe weiterhin im Austausch mit möglichen Partnern.

Die Aktie von Structure Therapeutics reagierte positiv auf die Studiendaten und legte zeitweise deutlich zu, obwohl das Papier seit Jahresbeginn insgesamt unter Druck steht.

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Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



