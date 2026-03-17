Schnelle Fortschitte durch KI
Autonomes Fahren vor dem Durchbruch? Nvidia schmiedet Mega-Allianz
Nvidia baut seine Partnerschaften beim autonomen Fahren mit Hyundai, Nissan, BYD und Geely aus. Jensen Huang sieht beim autonomen Fahren jetzt den "ChatGPT-Moment".
- Nvidia erweitert Partner im autonomen Fahren Stufe4
- Drive Hyperion Plattform Kernpfeiler TechnologieKI
- Jensen Huang sieht Chat GPT Moment autonomen Fahren
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Nvidia kündigte an, seine Partnerschaften im Bereich des autonomen Fahrens mit mehreren Automobilherstellern auszubauen, wie Marketscreener berichtet. Dazu zählen Hyundai, Nissan, Isuzu sowie die chinesischen Konzerne BYD und Geely. Die Nvidia Drive Hyperion Plattform ist dabei der Kernpfeiler dieser Vereinbarungen. Die Technologie ist ein System zur Entwicklung und Bereitstellung fortschrittlicher Fahrerassistenz- und autonomer Fahrfunktionen. Sie zielt speziell auf Fahrzeuge der Stufe 4 ab, die unter bestimmten Bedingungen ohne menschliches Eingreifen fahren können.
Die Drive Hyperion Plattform ist dabei Teil des umfassenden Ökosystems, das Nvidia für autonomes Fahren entwickelt hat. Es umfasst Modelltraining in Rechenzentren, groß angelegte Simulationen und Bordcomputersysteme in Fahrzeugen. Aurora, Nuro, Sony, Uber, Stellantis und der Elektrofahrzeughersteller Lucid sind Unternehmen, die diese Technologien bereits einsetzen. CEO Jensen Huang sagte: "Der ChatGPT-Moment des autonomen Fahrens ist gekommen." Er bezog sich damit auf die durch künstliche Intelligenz beschleunigten Fortschritte.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion