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    AKTIE IM FOKUS

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    Fraport weiter erholt - Cashflow früher positiv als gedacht

    Für Sie zusammengefasst
    • Fraport Aktien bleiben nach Zahlen im Aufwindpluss
    • Tradegate Vorboerslich Kurse stiegen leicht an2026
    • Free Cashflow erstmals positiv Ausblick 2026 gutok
    AKTIE IM FOKUS - Fraport weiter erholt - Cashflow früher positiv als gedacht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport bleiben nach Geschäftszahlen auf dem am Montagmorgen begonnenen Erholungsweg. Die Papiere der Frankfurter kletterten am Dienstag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,7 Prozent auf 72,90 Euro.

    Tags zuvor waren sie mit 68,50 Euro zeitweise auf ein Jahrestief gerutscht und hatten seit Beginn des Iran-Kriegs somit fast 18 Prozent verloren. Bis zum Handelsende konnte das Papier einen Teil der Verluste wieder wettmachen.

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    Nun kamen die Geschäftszahlen aber gut an. Analystin Elodie Rall von JPMorgan sah das operative Ergebnis für das vierte Quartal um 4 Prozent über dem Konsens.

    Sie hob aber vor allem den Free Cashflow positiv heraus, der im Vorjahr erstmals seit 2018 wieder positiv gewesen sei - und damit ein Jahr früher als gedacht. Auch der Ausblick auf 2026 klinge recht gut. Die weiteren Kriegsgeschehen blieben aber bei den Anlegern freilich im Fokus./ag/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 248,2 auf Tradegate (17. März 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,81 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -7,67 %/+7,26 % bedeutet.




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