Nano One treibt das Projekt zum Ausbau der LFP-Produktionskapazitäten in Candiac voran - Detailplanung und Anlagenbeschaffung

- Die detaillierten Planungsarbeiten sind planmäßig vorangeschritten und sollen bis Juli 2026 abgeschlossen sein

- Die Bestellungen für die wichtigsten Anlagenkomponenten wurden bereits erteilt - die Fertigung bei Lieferanten in verschiedenen Ländern ist im Gange

- Die bisherigen Arbeiten bringen das Erweiterungsprojekt mit einer Kapazität von 800 Tonnen pro Jahr der Baureife näher

- Die Beschaffung und die Lieferantenqualifizierung werden zudem die künftige Lizenzierungen und das Angebot an Technologielösungen unterstützen

Vancouver (Kanada), den 17. März 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, freut sich, einen aktuellen Bericht über den Fortschritt seines Projekts zur Erweiterung der Produktionskapazität für Lithium-Eisenphosphat (LFP) am Standort Candiac vorzulegen, durch das die Kapazität auf 800 Tonnen pro Jahr (tpa) erhöht wird.

Nach dem im vierten Quartal 2025 bekannt gegebenen Investitionsentscheidungs-Meilenstein sind die detaillierten Planungsarbeiten inzwischen zu mehr als 25 Prozent abgeschlossen und sollen bis Juli 2026 fertiggestellt sein. Für wichtige Ausrüstungskomponenten wurden bereits Bestellungen bei Lieferanten in Frankreich, Deutschland und anderen Ländern aufgegeben. Die Lieferantenauswahl für die übrigen wichtigen Ausrüstungspakete ist abgeschlossen.

Die bisherigen Arbeiten stellen wichtige Schritte auf dem Weg zur Baureife dar. Wie im Prospektnachtrag des Unternehmens vom 8. Dezember 2025 dargelegt, strebt das Unternehmen den Abschluss der Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme der neu erweiterten Produktionskapazität in der ersten Hälfte des Jahres 2027 an.

„Die detaillierte Planung und die Beschaffung von Ausrüstungen mit langen Lieferzeiten in Candiac sind planmäßig und gemäß den Vorgaben vorangeschritten“, erklärt Denis Geoffroy, Chief Operating Officer von Nano One. „Ich bin zuversichtlich, dass dieses Erweiterungsprojekt im Rahmen des Budgets und termingerecht für das erste Halbjahr 2027 abgeschlossen wird.“