Gemeinsam für mehr Datensicherheit im Energiesektor

Als Teil der kritischen Infrastruktur stellt der Energiesektor besondere Anforderungen an den geschützten Informations- und Datenaustausch. Axpo Systems, die Tochtergesellschaft des Energiedienstleisters Axpo, bietet skalierbare Services für den Schutz von kritischen Infrastrukturen vor Cyberangriffen. Mit REVIVE bietet Axpo Systems eine speziell für den Energiesektor entwickelte Plattform zur Krisenbewältigung. Die Lösung kombiniert sichere Kommunikation, Incident Management und resiliente Infrastruktur in einer integrierten Suite. Threema OnPrem, die selbstgehostete Version von Threema Work, bildet dabei das zentrale Kommunikationsmodul.

Angriffe auf kritische Infrastrukturen nehmen exponentiell zu, wobei unsichere Kanäle oft das entscheidende Einfallstor bilden. Besonders im Energiesektor ist der Datenschutz essenziell: Versorgungsunterbrechungen wie Stromausfälle gefährden unmittelbar die öffentliche Sicherheit. Um Betriebskontinuität und Versorgungssicherheit jederzeit zu garantieren, setzt Axpo Systems künftig auf Threema. Der Schweizer Pionier sicherer Instant-Messaging-Apps bietet resiliente Kommunikationslösungen, die durch konsequente Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Open-Source-Basis sowie höchste Metadatensparsamkeit überzeugen.

«Threema OnPrem erfüllt die hohen Anforderungen an Datenschutz und Resilienz im Energiesektor. Die Lösung dient nicht nur als geschützte Kommunikationsplattform, sondern auch als krisensicherer Backup-Kanal, der selbst bei Cyberangriffen oder IT-Ausfällen stabile Kommunikationswege gewährleistet», sagt Manuel Dietrich, CTO Axpo Systems

Threema als Kommunikationstool für REVIVE

Im Rahmen ihrer OT-Security Operation Center Services bietet Axpo Systems Unternehmen im Energiesektor dank der Kooperation ab sofort eine hochsichere Lösung für die Krisenbewältigung an: REVIVE. Das Produkt bietet eine Suite von Tools welche On-Prem bereitstehen, um eine Krise zu bewältigen. Gehostet wird der Dienst in der unternehmenseigenen private Cloud von Axpo Systems. Threema OnPrem, die selbstgehostete Version von Threema Work, welche vollständige Datenhoheit garantiert, bildet dabei das Kommunikationszentrum im REVIVE Produkt. Für maximale Resilienz nutzt die Lösung das an der ETH Zürich entwickelte SCION-Protokoll, das eine kontrollierte und sichere Datenübertragung ermöglicht. Durch die Integration in das Secure Swiss Utility Network (SSUN) wird sichergestellt, dass nur autorisierte Teilnehmer innerhalb einer isolierten Vertrauensdomäne kommunizieren können. Dadurch bleibt die Kommunikation auch bei grossflächigen Internetstörungen stabil und geschützt.