UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach Gesprächen mit Aktionären und Investoren mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Es scheine ein Missverständnis zu geben hinsichtlich der in KI-Datenzentren verwendeten Halbleiter, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Montagabend. Viele Anleger fokussierten auf die Zahl der verbauten Chips je Rechnerregal (Rack). Diese steige zwar rasant, sie werde jedoch von einer zunehmenden Recheneffizienz und Energiedichte begleitet, welche im Laufe der Zeit die Anzahl der Racks je Gigawatt Energiebedarf sinken lassen dürfte./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 39,39EUR auf Tradegate (17. März 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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