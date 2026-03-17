Chance von 131,73 Prozent p.a.!

Die Marktteilnehmer setzen derzeit auf Gespräche zwischen Washington und Teheran, in der Hoffnung, dass wieder Tanker durch die Straße von Hormuz fahren. Diese etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Ein Rückgang der Rohstoffpreise könnte für Konzerne wie BASF, die von Flüssigerdgas (LNG) und Öl abhängig sind, ein Licht am Ende des Tunnels darstellen. Aktuell befinden sich Produktion, Umsatz und Preise im roten Bereich. Für das Jahr 2026 wird insgesamt keine Entspannung erwartet. Bereits vor dem Konflikt mit dem Iran herrschte keine Aufbruchsstimmung. Die Branche leidet insgesamt unter einer schwachen Industriekonjunktur, hohem Importdruck und intensivem Preiswettbewerb.

Die Aktie von BASF erreichte ihr Allzeithoch am 19. Januar 2018 bei 98,80 Euro und überschritt dabei ihren Zenit. Anschließend sank der Kurs allmählich ab, bis sich ab November 2022 eine Seitwärtsrange entwickelte. Die untere Begrenzung dieser Seitwärtsrange liegt bei 37,88 Euro, was dem Niveau während der Pandemie oder dem Stand Anfang 2010 entspricht. Die obere Begrenzung wird durch den Widerstand bei 53,92 Euro definiert. Die Seitwärtsrange bleibt bestehen, obwohl der Kurs auf die Kriegshandlungen im Mittleren Osten reagiert und kurz in die untere Hälfte der Range gefallen ist. Der Aktienkurs konnte sich jedoch stabilisieren und anschließend wieder Boden gutmachen, indem er gestern auf das Niveau bei 48,30 Euro angestiegen ist. Im übergeordneten Bild wurde die untere Begrenzung nach dem Kurseinbruch am sogenannten Liberation Day getestet (Anfang April 2025). Im ungünstigsten Fall könnte der Kurs erneut auf das Niveau von 37,88 Euro absinken und dabei die Unterstützung bei 40,66 Euro durchbrechen. Die Stabilisierung der letzten Tage am Niveau des 200-Tage-Durchschnitts unter der ungünstigsten Nachrichtenlage deutet jedoch auf eine gewisse Resilienz des Marktes in diesem Bereich hin. Fundamental betrachtet liegen die erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) für die Jahre 2026 bis 2028 über den historischen Werten der letzten 10 Jahre, was auf eine leicht höhere Bewertung der Aktie hindeutet.

BASF SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der BASF SE (FD41PU), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.05.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 40,00 Euro auf der Unterseite und 70,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 16. März 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,22 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 131,73 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 40,66 Euro fällt oder über den Widerstand bei 68,92 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf BASF SE (Stand: 16.03.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD41PU Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,02 / 8,22 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 40,00 Euro Basiswert: BASF SE obere KO-Schwelle: 70,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 48,30 Euro Laufzeit: 15.05.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 131,73 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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