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    Mensch und Maschine Software SE präsentiert den Geschäftsbericht 2025 – Jetzt entdecken!

    Rekordzahlen, höhere Dividende und ambitionierte Wachstumsziele: Mensch und Maschine startet mit starken 2025er-Ergebnissen und KI-Fokus in die nächste Dekade.

    Mensch und Maschine Software SE präsentiert den Geschäftsbericht 2025 – Jetzt entdecken!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Mensch und Maschine Software SE erzielt Rekordergebnisse im Geschäftsjahr 2025 trotz hoher Investitionen und Restrukturierungskosten.
    • Die Dividende wird auf 200 Cent vorgeschlagen, davon 100 Cent steuerfrei aus dem Einlagenkonto.
    • Das Unternehmen plant eine Ergebnisverdoppelung bis 2030, mit einem mittleren jährlichen Wachstum von etwa 8%, was die bisherigen Pläne anpasst.
    • Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag 2025 bei 191 Cent, leicht über den vorläufigen Ergebnissen, mit einer verbesserten Umsatzrendite (z.B. EBIT von 20,6%).
    • Für 2026 wird ein Rohertragsziel von 193-200 Mio. EUR, ein EPS von 211-226 Cent und ein EBIT von 54,5-58,5 Mio. EUR angestrebt, mit einer Dividende von 220-240 Cent.
    • Das Titelthema des Geschäftsberichts 2025 lautet: „CAD/CAM in der Praxis: Intelligenter KI-Zugriff auf Bestandsdaten“.

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Mensch und Maschine Software ist am 17.03.2026.

    Der Kurs von Mensch und Maschine Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,78EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,14 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,05EUR das entspricht einem Plus von +0,79 % seit der Veröffentlichung.


    Mensch und Maschine Software

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