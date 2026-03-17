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    Mintos erweitert sein Angebot in Zusammenarbeit mit Upvest um regulierte Krypto-ETPs

    BERLIN, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Mintos, eine europäische Multi-Asset-Anlageplattform für den langfristigen Vermögensaufbau, expandiert in den Kryptobereich und bietet regulierte börsengehandelte Produkte (ETPs) an, die bereits ab 5 € Zugang zu Kryptowährungen ermöglichen und im Laufe der Zeit schrittweise aufgebaut werden können.

     

    Mintos Logo

     

    Damit richtet sich das Angebot an Anleger*innen, die in digitale Assets investieren möchten, ohne sich mit den operativen Anforderungen eines direkten Besitzes, etwa der Verwaltung von Wallets, privaten Schlüsseln oder mehreren Handelsplattformen auseinandersetzen zu müssen.

    Die Krypto-ETPs werden von etablierten globalen Anbietern wie BlackRock iShares und VanEck emittiert. Sie bilden die Kursentwicklung einer zugrunde liegenden Kryptowährung ab und werden ähnlich wie ETFs gehandelt.

    Mit der Einführung der Krypto-ETPs wird die bestehende Zusammenarbeit zwischen Mintos und Upvest, die bereits Partner für das ETF-Angebot sind, weiter gestärkt. Im Rahmen dieser Partnerschaft stellt Upvest die skalierbare, API-gesteuerte Anlageinfrastruktur und die zentralen Brokerage-Funktionen für das neue Produkt bereit.

    Das neue Angebot ermöglicht es Anlegern, Kryptowährungen neben Krediten, Anleihen, Immobilien und ETFs zu verwalten, alles innerhalb der Mintos-Plattform.

    „Kryptowährungen ziehen weiterhin das Interesse der Anleger auf sich, doch Komplexität und regulatorische Bedenken bleiben zentrale Hindernisse", sagte Martins Sulte, CEO und Mitbegründer von Mintos. „Indem wir Krypto-Investitionen über regulierte ETPs von vertrauenswürdigen Anbietern anbieten, ermöglichen wir es Anlegern, diese Anlageklasse auf eine Weise zu nutzen, die sich nahtlos in ihre bestehende Investmentpraxis auf Mintos einfügt."

    "Privatanleger wollen ihr Portfolio zunehmend über ein breiteres Spektrum an Anlageklassen diversifizieren und bevorzugen dabei Plattformen, denen sie bereits vertrauen," sagte Martin Kassing, CEO und Mitbegründer von Upvest. „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Mintos fortzusetzen, während das Unternehmen in den Bereich der Krypto-ETPs expandiert und Anlegern so einen sicheren und vertrauensvollen Zugang zu diversifizierten Portfolios ermöglicht."

    Kryptowährungen werden zunehmend zu einem festeren Bestandteil europäischer Anlageportfolios. Eine aktuelle BlackRock People & Money-Umfrage, von YouGov, zeigt, dass 22 % der europäischen Anleger bereits Kryptowährungen halten. Gleichzeitig verzeichneten Krypto-ETPs im Jahr 2025 weltweit Nettozuflüsse von mehr als 47 Milliarden US-Dollar und blieben damit nahe am Rekordniveau. Europa trägt laut Daten von CoinShares erheblich zu dieser Entwicklung bei.

    Haftungsausschluss: Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageanalyse noch eine Anlageberatung oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Finanzinstruments dar; sie berücksichtigt auch nicht die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse einer bestimmten Person.

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2933513/Mintos_Logo.jpg

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