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    AKTIE IM FOKUS

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    Sartorius vorbörslich nach Mittelfristzielen sehr fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Sartorius mittelfristige Ziele vom Markt positiven
    • Aktie des Labor und Pharmazulieferers legte zustark
    • Analyst hoben Bioprocess Solutions Bereich positiv
    AKTIE IM FOKUS - Sartorius vorbörslich nach Mittelfristzielen sehr fest
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die neuen mittelfristigen Ziele von Sartorius sind am Dienstag vorbörslich sehr positiv vom Markt aufgenommen worden. Die Aktie des Labor- und Pharmazulieferers legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 3,7 Prozent auf 216,70 Euro zu.

    Analyst Richard Vosser von JPMorgan schrieb, dass die bis zum Jahr 2030 in Aussicht gestellten Ziele zwar 4 Prozent niedrigere Konsensschätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebitda) implizierten, während sich an den entsprechenden Konsensprognosen für die Tochter Sartorius Stedim nichts ändern dürfte.

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    Da sich die Aktien im Vergleich zur europäischen Pharmabranche seit der Vorlage der Jahreszahlen aber deutlich unterdurchschnittlich entwickelt hätten, dürfte ihm zufolge die Kursreaktion nun positiv sein. RBC-Analyst Charles Weston hob zudem den Geschäftsbereich Bioprocess Solutions (BPS) positiv hervor.

    Dieser stehe besonders im Fokus der Anleger und hier liege der Mittelpunkt der angegebenen Wachstumsspanne über der Konsenserwartung./ck/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,23 % und einem Kurs von 219,3 auf Tradegate (17. März 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,16 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 304,00EUR was eine Bandbreite von -1,38 %/+39,45 % bedeutet.




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