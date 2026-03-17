Critical Infrastructure Technologies geht Joint Venture zur Entwicklung und Bereitstellung einer autonomen, auf die Arktis fokussierten Nexus-Plattform ein

- Joint Venture soll zur Entwicklung und Vermarktung einer für die Arktis geeigneten Nexus-Plattform gegründet werden

- Errichtung einer Anlage in British Columbia zur Unterstützung der Integration und Durchführung von Tests in der Arktis

- Entwicklung der arktischen Nexus-Plattform zur Unterstützung der Kommunikation in der Arktis und zur Bereitstellung von Überwachungssystemen für Verteidigung und Industrie

*KI-generiertes Bild zu Illustrationszwecken

Vancouver, BC – 17. März 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler autonomer mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen einer Joint-Venture-Vereinbarung eine für den Einsatz in der Arktis geeignete Version seiner Nexus-Plattform entwickeln und vermarkten wird.

Das Joint Venture wird zu gleichen Teilen CiTech und seinem JV-Partner gehören und wird sich in erster Linie der Weiterentwicklung des Nexus-Systems für die Arktis widmen, damit letzteres unter arktischen bzw. extremen Umweltbedingungen getestet und eingesetzt werden kann. Das Joint Venture wird zudem bestrebt sein, Kunden und Partner aus dem Verteidigungs- und Gewerbesektor in ganz Nordamerika, die für den Einsatz des für die Arktis geeigneten Nexus-Systems in Frage kommen, zu ermitteln.

Im Rahmen der geplanten Vereinbarung wird CiTech eine Einheit der Nexus-Plattform beistellen und Unterstützung bei den technischen Planungsarbeiten bieten, um das System für arktische Umweltbedingungen zu adaptieren. Die JV-Partner werden im Rahmen des Joint Venture gemeinsam an der Entwicklung von neuem geistigem Eigentum arbeiten, das die Einsatzfähigkeit des Systems unter arktischen Bedingungen, den Einbau von Sensoren sowie die Skalierung des Systemeinsatzes beinhaltet.