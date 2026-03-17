BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach einer Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Auf dieser habe Chef Jensen Huang Neues zum neuen Supercomputer-Modell Vera Rubin NVL72 präsentiert, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Interessanterweise habe es auch Aussagen zum Inferenz-Beschleuniger-Rack Groq 3 LPX gegeben, dessen Halbleiter Groq LPU zugleich mit Rubin im dritten Quartal ausgeliefert werden dürften./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:02 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 159,6EUR auf Tradegate (17. März 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stacy A. Rasgon

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00 $ , was eine Steigerung von +63,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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