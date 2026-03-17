Gaspreis steigt - Iran verstärkt Angriffe auf Energiewirtschaft am Golf

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Dienstag nach einer Ausweitung der Angriffe des Iran auf die Energiewirtschaft in der Region am Persischen Golf gestiegen. An der Börse in Amsterdam legte die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat im frühen Handel um mehr als zwei Prozent auf 52,10 Euro je Megawattstunde (MWh) zu. Der jüngste Anstieg des Gaspreises wird nach Einschätzung von Experten das Anlegen von Vorräten für den kommenden Winter erschweren.

Zuletzt hat der Iran seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf verstärkt. Der Betrieb eines Erdgasfeldes in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde eingestellt, während die Behörden die Schäden eines durch einen Drohnenangriff begutachteten.