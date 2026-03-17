Le Clarence unter der Leitung von Andrea Capasso mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet

PARIS, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Le Clarence, eine unverzichtbare Adresse der Pariser Spitzengastronomie, feiert seine zwei Sterne im Michelin-Führer bei der Feier 2026. Diese Auszeichnung ehrt die Arbeit und die Vision von Andrea Capasso, Executive Chef seit September 2025, der bereits in seinem ersten Jahr an der Spitze der Küche eine große Anerkennung für seine Strenge und sein kulinarisches Feingefühl erhält.

Nur wenige Schritte vom Grand Palais entfernt, in einem ebenso majestätischen wie intimen Rahmen, wurde das Le Clarence im November 2015 auf Initiative der Familiengruppe Domaine Clarence Dillon eröffnet, die Eigentümerin renommierter Weingüter wie des legendären Château Haut-Brion ist. Diese Adresse verkörpert eine raffinierte und zeitlose französische Lebensart, für die sich S.R.H. Prinz Robert von Luxemburg einsetzt, der die vierte Generation der Familie repräsentiert und als Präsident des Unternehmens fungiert.

Eine Auszeichnung zu Ehren der Küche von Andrea Capasso

Mit Anfang dreißig und vierzehn Jahren Erfahrung bringt Andrea Capasso in Le Clarence eine Energie ein, die sowohl heiter als auch lebendig ist. Seit sieben Jahren ist er Teil des Restaurants und verkörpert nun dessen Kontinuität und Schwung. Seine Küche geht über die technische Beherrschung hinaus, sie ist etwas zum Anfassen. Seine kulinarischen Texte sind wie eine einhüllende und elektrisierende Partitur konzipiert, die sich in Sequenzen entfaltet. Sie erforschen die Essenz sorgfältig ausgewählter Zutaten, die mit Präzision verarbeitet und dann zu vielfältigen, manchmal unerwarteten, aber immer klaren Ausdrucksformen erhoben werden. Ein roter Faden von umhüllender Zartheit und feiner Säure zieht sich durch jeden Bissen, während die von Le Clarence so geschätzten Kombinationen von Land und Meer eine neue Dimension erhalten. Andrea Capasso kocht, um durch Emotionen zu bewegen und wiederherzustellen, ein aufrichtiger Ansatz, der bei den Gästen den Wunsch weckt, wiederzukommen.