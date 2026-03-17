WARBURG RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fraport nach Zahlen mit einem Kursziel von 79,50 Euro auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Flughafenbetreiber sowohl 2025 als auch mit dem operativen Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Christian Cohrs am Dienstag. Dies dürfte am Markt gut ankommen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 74,25EUR auf Tradegate (17. März 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 79,50

Kursziel alt: 79,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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