JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Flughafenbetreiber habe im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Graham Hunt am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 beinhalte für die Konsensschätzung zum operativen Ergebnis (Ebitda) zudem ein bis zwei Prozent Luft nach oben. Dazu kämen die bestätigten Ziele für 2030 sowie die Bekräftigung der langfristigen Ausschüttungsquote. Die Aktie dürfte positiv darauf reagieren./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 73,85EUR auf Tradegate (17. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
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