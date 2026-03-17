JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Flughafenbetreiber habe im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Graham Hunt am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 beinhalte für die Konsensschätzung zum operativen Ergebnis (Ebitda) zudem ein bis zwei Prozent Luft nach oben. Dazu kämen die bestätigten Ziele für 2030 sowie die Bekräftigung der langfristigen Ausschüttungsquote. Die Aktie dürfte positiv darauf reagieren./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 73,85EUR auf Tradegate (17. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +32,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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