Energiekontor - Aktie auf Talfahrt - 17.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Energiekontor Aktie. Sie fällt um -8,23 % auf 34,83€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,40 %, geht es heute bei der Energiekontor Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Energiekontor AG ist ein führender Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in Europa, mit starker Präsenz in Deutschland und Großbritannien. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zum Betrieb. Hauptkonkurrenten sind RWE Renewables und Ørsted. Energiekontor punktet mit langjähriger Erfahrung und hoher Erfolgsquote bei Projektrealisierungen.

Obwohl die Energiekontor Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,41 %.

Allein seit letzter Woche ist die Energiekontor Aktie damit um -0,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,11 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Energiekontor um +5,23 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,20 % geändert.

Energiekontor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,79 % 1 Monat -1,11 % 3 Monate +8,41 % 1 Jahr -23,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion aktuell um Energiekontors Financial Close für Donstorf, die anschließende Kursreaktion trotz positiver News, und die Frage, ob Wachstumsziele/EBT-Prognosen realistisch bleiben. Zudem werden Regulierungsrisiken, Projektpipeline (Eigenbestand, Verkäufe, Frankreich/Schottland) und deren Einfluss auf Bewertung diskutiert; HV/Quartalsberichte sollen Klarheit bringen.

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 509,58 Mio.EUR € wert.

EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Sonstiges Energiekontor AG: Financial Close erreicht – Energiekontor startet Bauvorbereitungen für Repowering-Windpark Donstorf 17.03.2026 / 09:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent …

EQS-News: Energiekontor AG / Key word(s): Miscellaneous Energiekontor AG: Financial close achieved – Energiekontor starts construction preparations for Donstorf repowering wind park 17.03.2026 / 09:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for …

EQS Post-admission Duties announcement: Energiekontor AG / Announcement pursuant to Article 5 (1b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 Energiekontor AG: Release of a …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, RWE und Co.

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,18 %. RWE notiert im Plus, mit +1,22 %. E.ON notiert im Plus, mit +1,44 %.

Energiekontor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.