UmweltBank AG ermöglicht Privatkunden der Triodos Bank N.V. Deutschland Fortführung ihrer nachhaltigen Bankgeschäfte

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,83 auf Tradegate (17. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +0,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,26 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 162,65 Mio..

Nürnberg (ots) - Die Triodos Bank N.V. Deutschland unterstützt ihre Kundinnenund Kunden bei einem Wechsel zur UmweltBank AG. Nachdem die Triodos Bankangekündigt hatte, ihr Deutschlandgeschäft bis 2027 einzustellen, hat sie nuneine Kooperation mit der UmweltBank geschlossen. Die Zusammenarbeit der beidenFinanzinstitute zielt darauf ab, den Kunden der Triodos Bank Deutschland eineattraktive Perspektive für ihre Bankgeschäfte aufzuzeigen. Diese können ihrenachhaltigen Bankgeschäfte bei der UmweltBank fortführen und profitieren voneinem umfangreichen Produktangebot, persönlichem Kundenservice und attraktivenKonditionen."Nachhaltigkeit ist seit unserer Gründung fest in unserem Kerngeschäftverankert. Diese Haltung bewahren wir, auch wenn wir den deutschen Marktverlassen", sagt Dennis Schwarzer, Geschäftsleiter der Triodos Bank N.V.Deutschland und ergänzt: "Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden eineAlternative aufzeigen, mit der sie ihr Geld weiterhin wirkungsvoll fürgesellschaftlichen und ökologischen Wandel einsetzen können. Mit der UmweltBankhaben wir eine Partnerin gefunden, die unsere Werte teilt.""Wir freuen uns sehr, den bisherigen Kundinnen und Kunden der Triodos BankDeutschland eine neue nachhaltige Heimat für ihr Geld anbieten zu können. Beider UmweltBank erwartet sie ein attraktives Produktportfolio - von Tagesgeldüber Girokonto bis hin zu Fonds sowie ETFs. Und das zu attraktiven Konditionen.Wir laden alle Triodos-Kunden herzlich ein, die UmweltBank kennenzulernen undgemeinsam mit uns Geld für eine lebenswerte Welt einzusetzen", kommentiertDietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank.Weitere Informationen:www.umweltbank.de/triodos(https://www.zimpel-online.de/api/mailings/1022566/umweltbank.de/triodos)Über die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mitwirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus denBereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie dieEnergiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einemGirokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequentenFokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerteWelt für kommende Generationen zu schaffen.Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München imMarktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Dieaktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Ausder Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunftgezogen werden.Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich aufweibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wirdzugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.Pressekontakt:Oliver PatzschPressesprecherManager Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1305E-Mail: mailto:ir@umweltbank.deInternet: http://www.umweltbank.deNewsletter: http://www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole HandschuherVorsitzender des Aufsichtsrates: Georg SchürmannVorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6236920OTS: UmweltBank AGISIN: DE0005570808