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    Kooperation im Privatkundengeschäft

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    UmweltBank AG ermöglicht Privatkunden der Triodos Bank N.V. Deutschland Fortführung ihrer nachhaltigen Bankgeschäfte

    Kooperation im Privatkundengeschäft - UmweltBank AG ermöglicht Privatkunden der Triodos Bank N.V. Deutschland Fortführung ihrer nachhaltigen Bankgeschäfte
    Foto: adobe.stock.com
    Nürnberg (ots) - Die Triodos Bank N.V. Deutschland unterstützt ihre Kundinnen
    und Kunden bei einem Wechsel zur UmweltBank AG. Nachdem die Triodos Bank
    angekündigt hatte, ihr Deutschlandgeschäft bis 2027 einzustellen, hat sie nun
    eine Kooperation mit der UmweltBank geschlossen. Die Zusammenarbeit der beiden
    Finanzinstitute zielt darauf ab, den Kunden der Triodos Bank Deutschland eine
    attraktive Perspektive für ihre Bankgeschäfte aufzuzeigen. Diese können ihre
    nachhaltigen Bankgeschäfte bei der UmweltBank fortführen und profitieren von
    einem umfangreichen Produktangebot, persönlichem Kundenservice und attraktiven
    Konditionen.

    "Nachhaltigkeit ist seit unserer Gründung fest in unserem Kerngeschäft
    verankert. Diese Haltung bewahren wir, auch wenn wir den deutschen Markt
    verlassen", sagt Dennis Schwarzer, Geschäftsleiter der Triodos Bank N.V.
    Deutschland und ergänzt: "Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden eine
    Alternative aufzeigen, mit der sie ihr Geld weiterhin wirkungsvoll für
    gesellschaftlichen und ökologischen Wandel einsetzen können. Mit der UmweltBank
    haben wir eine Partnerin gefunden, die unsere Werte teilt."

    "Wir freuen uns sehr, den bisherigen Kundinnen und Kunden der Triodos Bank
    Deutschland eine neue nachhaltige Heimat für ihr Geld anbieten zu können. Bei
    der UmweltBank erwartet sie ein attraktives Produktportfolio - von Tagesgeld
    über Girokonto bis hin zu Fonds sowie ETFs. Und das zu attraktiven Konditionen.
    Wir laden alle Triodos-Kunden herzlich ein, die UmweltBank kennenzulernen und
    gemeinsam mit uns Geld für eine lebenswerte Welt einzusetzen", kommentiert
    Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank.

    Weitere Informationen:

    www.umweltbank.de/triodos
    (https://www.zimpel-online.de/api/mailings/1022566/umweltbank.de/triodos)

    Über die UmweltBank AG

    Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
    wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
    Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
    Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
    Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem
    Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten
    Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte
    Welt für kommende Generationen zu schaffen.

    Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im
    Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die
    aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus
    der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft
    gezogen werden.

    Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf
    weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird
    zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

    Pressekontakt:

    Oliver Patzsch
    Pressesprecher
    Manager Investor Relations

    UmweltBank AG
    Laufertorgraben 6
    90489 Nürnberg

    Tel: 0911 / 53 08 - 1305
    E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
    Internet: http://www.umweltbank.de
    Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

    Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
    Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher
    Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
    Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6236920
    OTS: UmweltBank AG
    ISIN: DE0005570808
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,83 auf Tradegate (17. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +0,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 162,65 Mio..




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