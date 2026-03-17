BARCLAYS stuft Relx auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx nach einer IT-Konferenz zum Thema Gesundheit mit einem Kursziel von 3075 Pence auf "Overweight" belassen. Hierbei sei es unter anderem um KI-Agenten für den Einsatz in Gesundheits-Informationstechnologie gegangen, schrieb Nick Dempsey am Montagabend. Klinische Informationen umfassten etwa die Dokumentation, die automatisierte Erwirtschaftung von Umsätzen sowie die Kontaktaufnahmen zu Patienten./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 29,68EUR auf Tradegate (17. März 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nick Dempsey

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30,75

Kursziel alt: 30,75

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

