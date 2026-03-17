Deutsche Telekom-(Turbo)-Calls mit Hebelchancen bei Kursanstieg

Erfüllen sich die Erwartungen der Experten der Privatbank Berenberg, die den Werten des Telekom-Sektors bis zum Jahr 3030 Wachstumsraten beim Barmittelzufluss von mehr als 10 Prozent zutrauen und die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursziel von 35,20 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte der Aktienkurs durchaus noch Steigerungspotenzial aufweisen. Kann die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf 35 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) zählt zur Minderheit jener im DAX gelisteten Werte, die sich im Laufe des vergangenen Monats der schwachen Indexentwicklung halbwegs entziehen konnte und die innerhalb dieses Zeitraumes ihren Wert nahezu behaupten konnte. Nachdem die T-Aktie am 16.3.26 den Handelstag bei 32,97 Euro beendet hatte, wurde sie im frühen Handel des 17.3.26 bei 33,25 Euro gehandelt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 33,50 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis 33,50 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 1, ISIN: DE000PJ2JAA8, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 33,25 Euro mit 1,23 – 1,25 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder auf 35 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,05 Euro (+64 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 31,566 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,566 Euro, BV 1, ISIN: DE000MN38QM4, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 33,25 Euro mit 1,74 – 1,76 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in nächster Zeit auf 35 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,43 Euro (+95 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Telekom-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,561 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,561 Euro, BV 1, ISIN: DE000UQ76UK6, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 33,25 Euro mit 2,73 – 2,74 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 35 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,43 Euro (+62 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.