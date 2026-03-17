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    BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen zum ersten Quartal von 3650 auf 3550 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Alex Sloane reduzierte die Schätzung für das aus eigener Kraft erreichte Umsatzplus von 2,6 auf 1,5 Prozent. Gründe seien eine offenbar langsamere Erholung im Geschäft mit Zusatzstoffen für Lebensmittel und Beeinträchtigungen infolge des Kriegs im Nahen Osten, so der Experte am Montagnachmittag in seinem Ausblick./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:26 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 3.091EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Alex Sloane
    Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 3550
    Kursziel alt: 3650
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



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