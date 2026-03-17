Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 17.03. - FTSE Athex 20 stark +0,97 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:50) bei 23.503,14 PKT und fällt um -0,48 %.
Top-Werte: Zalando +1,71 %, E.ON +1,52 %, RWE +1,29 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,01 %, Siemens Energy -1,73 %, Fresenius -1,64 %
Der MDAX steht bei 28.986,18 PKT und verliert bisher -0,38 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +5,95 %, Fraport +4,54 %, ThyssenKrupp +1,82 %
Flop-Werte: Stroeer -2,88 %, AUTO1 Group -2,45 %, Delivery Hero -2,20 %
Der TecDAX steht bei 3.550,96 PKT und verliert bisher -0,37 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +5,95 %, Nordex +1,68 %, freenet +0,55 %
Flop-Werte: Nagarro -3,51 %, Elmos Semiconductor -3,07 %, Jenoptik -2,77 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:51) bei 5.730,51 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: TotalEnergies +2,51 %, Iberdrola +1,67 %, ENI +1,64 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,30 %, Rheinmetall -2,01 %, UniCredit -1,81 %
Der ATX steht aktuell (09:59:53) bei 5.313,77 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,39 %, EVN +1,35 %, OMV +1,04 %
Flop-Werte: STRABAG -1,73 %, Andritz -1,45 %, Wienerberger -1,28 %
Der SMI bewegt sich bei 12.902,20 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: Swiss Re +1,34 %, Sika +0,88 %, Zurich Insurance Group +0,61 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,59 %, Alcon -1,42 %, Kuehne + Nagel International -1,09 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.947,60 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: TotalEnergies +2,51 %, ENGIE +1,35 %, Stellantis +1,12 %
Flop-Werte: Kering -2,68 %, STMicroelectronics -2,64 %, Thales -1,81 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:57:26) bei 3.020,39 PKT und fällt um -0,45 %.
Top-Werte: Telia Company +0,83 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,82 %, Swedbank Shs(A) +0,79 %
Flop-Werte: SKF (B) -1,77 %, ABB -0,78 %, Sandvik -0,74 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.230,00 PKT und steigt um +0,97 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,60 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,62 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,46 %
Flop-Werte: Public Power -1,62 %, Jumbo -1,18 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,54 %
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