BARCLAYS stuft VINCI auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 137 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die sogenannten Megatrends Elektrifizierung und Digitalisierung beschleunigten sich, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. Die damit verbundenen mittelfristigen Wachstumpotenziale würden nach wie vor übersehen. Der Experte nannte die Aspekte Stromerzeugung, Netzaufrüstung, Datenzentren, IT-Sicherheit und Automatisierung./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 130,2EUR auf Tradegate (17. März 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Pierre Rousseau
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 137
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Pierre Rousseau
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 137
Währung: EUR
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