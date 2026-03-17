RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der lang erwartete Landtausch zwischen Resolution Copper und dem United States Forest Service (USFS) bedeute, dass Rio Tinto nun in der Lage sei, angemessene Investitionen in das Resolution-Projekt zu tätigen, schrieb Ben Davis am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:39 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:39 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 77,82EUR auf Tradegate (17. März 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
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