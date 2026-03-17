BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BP von 590 auf 650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe das Angebot in einem ohnehin vor einer mehrjährigen Rally stehenden Ölmarkt zusätzlich verknappt, schrieb Lydia Rainforth am Montagabend. Die Ölpreise dürften sich auf einem höheren Niveau einpendeln als vor der Krise. Die Expertin erhöhte die Kursziele der Ölkonzerne im Schnitt um ein Fünftel./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 6,319EUR auf Tradegate (17. März 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,5

Kursziel alt: 5,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,50 £ , was eine Steigerung von +18,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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