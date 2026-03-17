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    artec technologies AG: 30 % Umsatzplus 2025 – Analysten übertroffen

    artec technologies AG meldet für 2025 kräftiges Wachstum, übertrifft Analystenerwartungen und setzt mit hohen KI- und Cloud-Investitionen den Kurs für weiteres Umsatzplus.

    artec technologies AG: 30 % Umsatzplus 2025 – Analysten übertroffen
    • artec technologies AG steigerte den Umsatz 2025 um 30 % auf 3,2 Mio. EUR.
    • Das vorläufige operative Ergebnis (EBITDA) wird auf 0,57 Mio. EUR geschätzt und liegt leicht unter dem bereinigten EBITDA 2024 von 0,62 Mio. EUR.
    • Arteс übertraf Analystenschätzungen (Umsatzprognose 2,98 Mio. EUR; EBITDA-Prognose 0,54 Mio. EUR).
    • 2025 intensive Investitionen in Forschung & Entwicklung mit Fokus auf Künstliche Intelligenz, Media Mining, Cloud-Technologien und Videosicherheitslösungen.
    • Weiterentwicklung von Plattformen wie BOS Manager und XENTAURIX; Ausbau der Marktposition bei Video-/Streamingtechnologie für kritische Infrastrukturen, Behörden und automatisierte Medienanalyse.
    • für 2026 erwartet artec weiteres Umsatzwachstum; konkrete Prognose wird mit dem Jahresabschluss 2025 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, m:access Forum im Rahmen der 41. MKK., bei artec technologies ist am 23.04.2026.

    Der Kurs von artec technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,02 % im Plus.


    artec technologies

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    ISIN:DE0005209589WKN:520958





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