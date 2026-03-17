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    Australiens Notenbank erhöht Zinsen - Hartnäckige Inflation, hohe Energiepreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Notenbank Australien erhoeht den Leitzins weiteres
    • Geldpolitischer Rat beschliesst straffung mit fuenf
    • Inflation bleibt ueber Zielwert und lag im Januare
    Australiens Notenbank erhöht Zinsen - Hartnäckige Inflation, hohe Energiepreise
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    SYDNEY (dpa-AFX) - Die Notenbank von Australien hat wie erwartet die Zinsen erhöht und auf eine hartnäckig hohe Inflation verwiesen. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,10 Prozent angehoben, teilte die Zentralbank am Dienstag in Sydney mit. Analysten hatten diesen Zinsschritt im Schnitt erwartet. Bereits im Februar wurden der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht, nachdem er im vergangenen Jahre dreimal gesenkt worden war.

    Der neunköpfige geldpolitische Rat beschloss die Straffung der Geldpolitik mit einer denkbar knappen Mehrheit von fünf zu vier Stimmen. "Die Entwicklungen im Nahen Osten bleiben weiterhin sehr unsicher, könnten aber in einer Vielzahl möglicher Szenarien die globale und nationale Inflation anheizen", heißt es in der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung.

    Die Mitglieder des geldpolitischen Rates gehen davon aus, dass die Inflation voraussichtlich noch einige Zeit über dem angestrebten Zielwert von etwa 2,5 Prozent liegen wird. Die Inflationserwartungen hätten sich weiter nach oben verschoben. In Australien lag die Inflation zuletzt im Januar bei 3,8 Prozent.

    Die Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) ist die erste von acht Sitzungen großer Zentralbanken in dieser Woche und findet vor dem Hintergrund des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten statt. Die US-Notenbank Fed wird ihre Entscheidung am Mittwoch und die Bank of Japan sowie die Europäische Zentralbank (EZB) jeweils am Donnerstag bekannt geben./jkr/jsl/nas





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