DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für 1&1 von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Äußerungen der deutschen Regulierungsbehörde zur Frequenzvermietung signalisierten, dass sich der Weg des Mobilfunkanbieters zu den Frequenzen als schwierig erweisen könnte, schrieb Keval Khiroya in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sollte dies den Netzausbau erschweren, könnte 1&1 nach anderen Optionen suchen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,30EUR auf Tradegate (17. März 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Keval Khiroya
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Keval Khiroya
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27
Kursziel alt: 29
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