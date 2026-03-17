DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für 1&1 von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Äußerungen der deutschen Regulierungsbehörde zur Frequenzvermietung signalisierten, dass sich der Weg des Mobilfunkanbieters zu den Frequenzen als schwierig erweisen könnte, schrieb Keval Khiroya in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sollte dies den Netzausbau erschweren, könnte 1&1 nach anderen Optionen suchen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,30EUR auf Tradegate (17. März 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.