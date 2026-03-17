BARCLAYS stuft Totalenergies auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Totalenergies von 78 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe das Angebot in einem ohnehin vor einer mehrjährigen Rally stehenden Ölmarkt zusätzlich verknappt, schrieb Lydia Rainforth am Montagabend. Die Ölpreise dürften sich auf einem höheren Niveau einpendeln als vor der Krise. Die Expertin erhöhte die Kursziele der Ölkonzerne im Schnitt um ein Fünftel./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 73,54EUR auf Tradegate (17. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 94
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 94
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
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