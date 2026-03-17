Cantourage Group: Umsatz steigt 2025 auf 92,8 Mio. EUR – vorläufige Zahlen
Mit kräftigem Umsatzsprung, steigendem EBITDA und wachsender internationaler Präsenz setzt das Unternehmen 2025 seinen Kurs als paneuropäischer Pharma-Player konsequent fort.
Foto: Richard T. - unsplash
- Konzernumsatz 2025: 92,8 Mio. EUR (Vorjahr 50,9 Mio.), Wachstum +82,3 %
- Vorläufiges EBITDA 2025: 5,7 Mio. EUR (Vorjahr 3,8 Mio.)
- Internationale Expansion stärkt Umsatz und Ergebnis; Geschäft im Vereinigten Königreich trug >20 % zum Konzernumsatz bei
- Positionierung als paneuropäisches Pharma-Unternehmen mit Skaleneffekten, optimierten Lieferketten und diversifizierter Marktpräsenz
- Deutscher Markt: verstärkter Preiswettbewerb im Niedrigpreissegment → strategische Ausrichtung auf margenstarke Premiumprodukte und exklusive Lieferbeziehungen
- Gemeldete Kennzahlen sind vorläufig, unkonsolidiert und ungeprüft; der testierte Konzernabschluss 2024 ist online einsehbar
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Cantourage Group ist am 01.05.2026.
Der Kurs von Cantourage Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,5900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,54 % im
Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,6800EUR das entspricht einem Plus von +1,61 % seit der Veröffentlichung.
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