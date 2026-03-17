    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCantourage Group AktievorwärtsNachrichten zu Cantourage Group
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cantourage Group: Umsatz steigt 2025 auf 92,8 Mio. EUR – vorläufige Zahlen

    Mit kräftigem Umsatzsprung, steigendem EBITDA und wachsender internationaler Präsenz setzt das Unternehmen 2025 seinen Kurs als paneuropäischer Pharma-Player konsequent fort.

    Cantourage Group: Umsatz steigt 2025 auf 92,8 Mio. EUR – vorläufige Zahlen
    Foto: Richard T. - unsplash
    • Konzernumsatz 2025: 92,8 Mio. EUR (Vorjahr 50,9 Mio.), Wachstum +82,3 %
    • Vorläufiges EBITDA 2025: 5,7 Mio. EUR (Vorjahr 3,8 Mio.)
    • Internationale Expansion stärkt Umsatz und Ergebnis; Geschäft im Vereinigten Königreich trug >20 % zum Konzernumsatz bei
    • Positionierung als paneuropäisches Pharma-Unternehmen mit Skaleneffekten, optimierten Lieferketten und diversifizierter Marktpräsenz
    • Deutscher Markt: verstärkter Preiswettbewerb im Niedrigpreissegment → strategische Ausrichtung auf margenstarke Premiumprodukte und exklusive Lieferbeziehungen
    • Gemeldete Kennzahlen sind vorläufig, unkonsolidiert und ungeprüft; der testierte Konzernabschluss 2024 ist online einsehbar

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Cantourage Group ist am 01.05.2026.

    Der Kurs von Cantourage Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,5900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,54 % im Plus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,6800EUR das entspricht einem Plus von +1,61 % seit der Veröffentlichung.


    Cantourage Group

    +2,15 %
    +4,03 %
    +42,71 %
    +78,62 %
    +23,48 %
    -41,20 %
    -62,75 %
    ISIN:DE000A3DSV01WKN:A3DSV0





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cantourage Group: Umsatz steigt 2025 auf 92,8 Mio. EUR – vorläufige Zahlen Mit kräftigem Umsatzsprung, steigendem EBITDA und wachsender internationaler Präsenz setzt das Unternehmen 2025 seinen Kurs als paneuropäischer Pharma-Player konsequent fort.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     