    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    233 Aufrufe 233 0 Kommentare 0 Kommentare

    Irakische Öltanker könnten Straße von Hormus passieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran erlaubt irakischen Tankern Durchfahrt Hormuse
    • Schiffsverkehr an Hormus wegen Krieg praktisch lahm
    • Iran exportiert nur an China Einfluss auf Irak und
    Irakische Öltanker könnten Straße von Hormus passieren
    Foto: Emphyrio - pixabay

    BAGDAD (dpa-AFX) - Der Iran könnte irakischen Tankern nach Angaben der Regierung in Bagdad die Fahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus ermöglichen. Iraks Ölminister Hajan Abdul Ghani al-Sauad erklärte der staatlichen Agentur INA zufolge: "Es besteht Kommunikation mit Iran bezüglich der Genehmigung der Passage einiger irakischer Öltanker." Dem Fernsehsender al-Scharkija sagte er, seine Regierung habe bereits Signale erhalten, dass einigen Tankern die Durchfahrt erlaubt werden könnte.

    Die Straße von Hormus, ein Nadelöhr zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist eine wichtige Route für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas. Der Schiffsverkehr dort ist wegen des Iran-Kriegs und drohender iranischer Angriffe praktisch zum Erliegen gekommen.

    Irans Führung exportiert lediglich Öl mit China als wichtigstem Abnehmer weiter. 13 Supertanker seien an der Ölinsel Charg seit Kriegsbeginn beladen worden, berichtete das staatliche iranische Fernsehnetzwerk SNN. Die angespannte Lage treibt die Öl- und Gaspreise in die Höhe.

    Für den Iran gilt der Irak als strategisch wichtiger Partner. Die Führung in Teheran hat großen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Einfluss auf das Nachbarland, unter anderem durch mächtige, Iran-treue Milizen./arj/DP/nas





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Irakische Öltanker könnten Straße von Hormus passieren Der Iran könnte irakischen Tankern nach Angaben der Regierung in Bagdad die Fahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus ermöglichen. Iraks Ölminister Hajan Abdul Ghani al-Sauad erklärte der staatlichen Agentur INA zufolge: "Es besteht …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     