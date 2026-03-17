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    Morningstar-Analyst sieht Ölpreis mittelfristig bei 65 US-Dollar, aber . . .

    Morningstar hält an seiner mittelfristigen Prognose von 65 US-Dollar für Rohöl der Sorte Brent fest. Sollten die USA jedoch die iranische Ölinfrastruktur angreifen, könnte es zu einer erneuten Preisexplosion kommen.

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    Brent - Morningstar-Analyst sieht Ölpreis mittelfristig bei 65 US-Dollar, aber . . .
    Foto: DALLE (KI-BILD) - OpenAI

    Das Analysehaus Morningstar hält an seiner mittelfristigen Prognose von 65 US-Dollar je Barrel Rohöl der Sorte Brent fest. Gleichzeitig bestehe jedoch das Risiko, dass der Markt erneut in Aufruhr gerät, sollte die iranische Ölinfrastruktur durch die USA zerstört werden, so Joshua Aguilar, Direktor bei Morningstar. Laut dem Nachrichtensender ntv stuft Morningstar dieses Risiko allerdings als gering ein. 

    Bemerkenswert ist zudem der Blick auf die von der Internationalen Energieagentur angekündigte Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl. Der Markt habe diesen Schritt laut Aguilar zu Recht ignoriert. Der Grund: Eine solche Maßnahme kann Engpässe nur vorübergehend abfedern, aber kein strukturelles Problem lösen. 

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    Hinzu kommt ein zweiter Unsicherheitsfaktor: die Konjunktur. Aguilar geht davon aus, dass längere Angebotsengpässe zu einer gewissen Nachfragezerstörung führen könnten. Auch eine wirtschaftliche Rezession müsse beobachtet werden. Der Ölpreis hängt somit nicht nur am Nahen Osten, sondern auch an der Frage, wie robust die globale Nachfrage wirklich bleibt.

    Ein Barrel der Sorte Brent kostet aktuell 103,51 US-Dollar. Ein Barrel WTI-Öl kostet 96,41 US-Dollar (Stand: 11:28 Uhr). 

    Für Anleger zieht Morningstar daraus ein klares Bild. Aguilar bevorzugt US-Schieferöl, kanadisches Rohöl und Raffinerien. Dagegen sieht er Gegenwind bei Dienstleistungsunternehmen und bei Firmen mit Engagement im Nahen Osten.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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