Morningstar-Analyst sieht Ölpreis mittelfristig bei 65 US-Dollar, aber . . .

Das Analysehaus Morningstar hält an seiner mittelfristigen Prognose von 65 US-Dollar je Barrel Rohöl der Sorte Brent fest. Gleichzeitig bestehe jedoch das Risiko, dass der Markt erneut in Aufruhr gerät, sollte die iranische Ölinfrastruktur durch die USA zerstört werden, so Joshua Aguilar, Direktor bei Morningstar. Laut dem Nachrichtensender ntv stuft Morningstar dieses Risiko allerdings als gering ein.

Bemerkenswert ist zudem der Blick auf die von der Internationalen Energieagentur angekündigte Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl. Der Markt habe diesen Schritt laut Aguilar zu Recht ignoriert. Der Grund: Eine solche Maßnahme kann Engpässe nur vorübergehend abfedern, aber kein strukturelles Problem lösen.