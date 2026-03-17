Brent: Strategien für steigende und stagnierende Ölpreise

Im Rahmen der iranischen Raketenangriffe auf die US-Basis in Katar im Juni 2025 zuckte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil nur kurzfristig über 80 US-Dollar; danach gings abwärts bis auf 60 US-Dollar. Mit dem Angriff der USA auf den Iran sprangen die Notierungen des nächstfälligen Brent-Futures (Mai) an der ICE gestern nun auf knapp 120 US-Dollar an, bevor sie auf 103 US-Dollar zurückfielen. Auch die US-Sorte WTI verteuerte sich deutlich. Hintergrund sind massive Angebotsrisiken im Nahen Osten, besonders schwer wiegt die Schließung der Straße von Hormus, durch die normalerweise rund 1/5 des weltweiten Ölhandels transportiert wird. Gleichzeitig haben Produzenten wie Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Irak ihre Förderung gedrosselt. Marktbeobachter warnen daher vor weiter steigenden Preisen, solange kein Öl wieder durch die Meerenge fließt. In der aktuellen Backwardation („kurze“ Futures teurer als langlaufende) handeln erst die Dezember-Futures wieder auf Vorkrisenniveau – ein Zeichen, dass der Markt mit längerfristigen Engpässen rechnet. Frachtraten und Versicherungsprämien sind bereits deutlich angezogen.

Wer kurz- bis mittelfristig davon ausgeht, dass der Ölpreis weiter stark steigt und die Backwardation erhalten bleibt (Rollgewinne!), greift zum Klassiker mit der ISIN DE000PS701L2. Dieses Zertifikat bildet den Future nächster Fälligkeit (Front Month) exakt ab, beinhaltet aber ein Wechselkursrisiko. Wer längerfristig anlegen, die Rollvorgänge optimieren und außerdem noch das Wechselkursrisiko (nahezu) ausschließen will, kann zum RICI Enhanced Brent Öl ETC Euro hedged mit der ISIN DE000PZ9REB6 greifen, der verschiedene Futures-Fälligkeiten nutzt und daher träger auf Kursbewegungen reagiert.

Erwartung: Brent seitwärts, leicht steigend oder leicht fallend (Discount-Strategien)

Discount-Zertifikate funktionieren ohne Rolle: Da sie eine feste Laufzeit haben, ist ihnen eine feste Futures-Fälligkeit zugeordnet. Die Backwardation wirkt wie ein zusätzlicher Puffer gegenüber dem Front-Monat. Das wechselkursgesicherte Quanto-Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FE11RT7 bringt beim Preis von 73,50 Euro eine maximale Rendite von 16,50 Euro oder 34,9 Prozent p.a., wenn der Brent-Dezember-Future an der ICE am Bewertungstag 27.10.26 über dem Cap von 90 US-Dollar schließt.

ZertifikateReport-Fazit: Die Eskalation des Konflikts mit dem Iran treibt die Ölpreise massiv nach oben und sorgt für Unruhe an den Aktienmärkten. Brent Crude Oil ist daher in gewissem Umfang auch zur Diversifikation oder Absicherung eines Aktiendepots geeignet. Wer davon ausgeht, dass der Ölpreis stark steigt, greift zum ETC, wer bereits bei einer Seitwärtsbewegung verdienen will, nutzt Discount-Zertifikate.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brent Crude Oil oder von Anlageprodukten auf Brent Crude Oil dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de